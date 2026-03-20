Cinéma La Maison des Femmes Salle des fêtes Mouchard
Cinéma La Maison des Femmes Salle des fêtes Mouchard jeudi 9 avril 2026.
Cinéma La Maison des Femmes
Salle des fêtes 3 Rue Léopold Alixant Mouchard Jura
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09 20:30:00
fin : 2026-04-09
Date(s) :
2026-04-09
Cinéma La maison des femmes
Jeudi 9 avril à 20h30 à la salle des fêtes de Mouchard
De Mélisa Godet
Avec Karin Viard, Laetitia Dosch, Eye Haïdara
Drame France 1h50
À la Maison des femmes, entre soin, écoute et solidarité, une équipe se bat chaque jour pour accompagner les femmes victimes de violences dans leur reconstruction. Dans ce lieu unique, Diane, Manon, Inès, Awa et leurs collègues accueillent, soutiennent, redonnent confiance. Ensemble, avec leurs forces, leurs fragilités, leurs convictions et une énergie inépuisable.
Public
Adultes .
Salle des fêtes 3 Rue Léopold Alixant Mouchard 39330 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 74 74 animation@valdamour.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cinéma La Maison des Femmes
L’événement Cinéma La Maison des Femmes Mouchard a été mis à jour le 2026-03-20 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR