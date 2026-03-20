Cinéma La Maison des Femmes Salle des fêtes Mouchard

Cinéma La Maison des Femmes

Salle des fêtes 3 Rue Léopold Alixant Mouchard Jura

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 20:30:00

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

Cinéma La maison des femmes

Jeudi 9 avril à 20h30 à la salle des fêtes de Mouchard

De Mélisa Godet

Avec Karin Viard, Laetitia Dosch, Eye Haïdara

Drame France 1h50

À la Maison des femmes, entre soin, écoute et solidarité, une équipe se bat chaque jour pour accompagner les femmes victimes de violences dans leur reconstruction. Dans ce lieu unique, Diane, Manon, Inès, Awa et leurs collègues accueillent, soutiennent, redonnent confiance. Ensemble, avec leurs forces, leurs fragilités, leurs convictions et une énergie inépuisable.

Public

Adultes .

Salle des fêtes 3 Rue Léopold Alixant Mouchard 39330 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 74 74 animation@valdamour.com

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English : Cinéma La Maison des Femmes

L’événement Cinéma La Maison des Femmes Mouchard a été mis à jour le 2026-03-20 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR