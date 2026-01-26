Cinéma La nuit de l’horreur La Comète, Scène Nationale Châlons-en-Champagne
Cinéma La nuit de l’horreur La Comète, Scène Nationale Châlons-en-Champagne vendredi 10 avril 2026.
La Comète, Scène Nationale 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne Marne
Début : 2026-04-10 22:00:00
Tout public
Cinéma
Une nuit, 4 films de genre et des frissons garantis ! La Nuit de l’Horreur vous invite à plonger dans l’univers du cinéma d’épouvante.
Oserez-vous affronter vos peurs jusqu’au petit matin ? .
La Comète, Scène Nationale 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 69 50 99
