Cinéma la Panthère des Neiges Villeneuve

Cinéma la Panthère des Neiges

4 rue Pavée Villeneuve Aveyron

Tarif : Gratuit

Gratuit

Date et horaire :

Vendredi 23 janvier 2026, 20h00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

La médiathèque de Villeneuve organise ce vendredi 23 janvier, à 20h00, la projection du film La Panthère des neiges réalisé par Vincent Munier et Marie Amiguet.

Solitaire et discret, c’est un félin insaisissable. Présente dans les montagnes reculées d’Asie centrale, la panthère des neiges, espèce en péril, constitue un graal pour le photographe animalier Vincent Munier. En 2018, il convainc l’écrivain voyageur Sylvain Tesson de partir avec lui jusqu’au Tibet dans l’espoir fou d’en croiser un spécimen. Arpentant crêtes et vallées sur lesquelles l’homme n’a pas encore posé ses griffes , le duo cherche le meilleur repaire pour se mettre à l’affût. Remplissant les temps de patience imposés, les échanges entre les deux hommes, éprouvés par le vent ou le froid, percent l’apparent silence qui nappe ces terres inviolées. Autour d’eux pourtant se jouent les mille vibrations d’un fascinant ballet ours, loups arctiques, renards tibétains, yacks, oiseaux et petits mammifères s’agitent, mangent ou sont mangés.

Un documentaire aux images splendides qui invite à contempler la nature et ses merveilles.

Présenté en première dans la section Cinéma pour le Climat au Festival de Cannes en 2021, ce film a remporté le César du meilleur film documentaire aux César 2022, ainsi que le Lumière du meilleur documentaire aux Lumières 2022.

Durée 92 min.

Gratuit, ouvert à toutes et tous.

Cette projection est présentée dans le cadre de la programmation culturelle Humanimal du réseau intercommunal de lecture publique dont vous trouverez la plaquette ci-joint.

Pour tout renseignement, contactez le service de lecture publique intercommunal au 07 84 64 58 45. .

+33 7 84 64 58 45

English:

The Villeneuve media library is organizing a screening of the film La Panthère des neiges , directed by Vincent Munier and Marie Amiguet, this Friday, January 23, at 8:00 pm.

