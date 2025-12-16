Cinéma La Petite cuisine de Mehdi Bischwiller

Cinéma La Petite cuisine de Mehdi

31 rue de Vire Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date :

Mercredi 2026-01-07 20:00:00

2026-01-07 21:44:00

Date(s) :

2026-01-07

Mehdi est sur un fil. Il joue le rôle du fils algérien parfait devant sa mère Fatima, tout en lui cachant sa relation avec Léa ainsi que sa passion pour la gastronomie française. Il est chef dans un bistrot qu’il s’apprête à racheter avec Léa. Mais celle-ci n’en peut plus de ses cachoteries et exige de rencontrer Fatima. Au pied du mur, Mehdi va trouver la pire des solutions.

La Petite cuisine de Mehdi est une comédie savoureuse sur une France multiculturelle et pleine de peps. De quoi se redonner le sourire et se réchauffer le cœur en cette période hivernale.

Réalisateur Amine Adjina.

Avec Younès Boucif, Clara Bretheau, Hiam Abbass.

Comédie.

https://mac-bischwiller.fr/agenda/la-petite-cuisine-de-mehdi/ .

31 rue de Vire Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr

English :

Mehdi walks a fine line. He plays the role of the perfect Algerian son to his mother Fatima, while hiding his relationship with Léa and his passion for French gastronomy. He is a chef in a bistro he is about to buy with Léa. But she’s fed up with his secrecy and demands to meet Fatima. With his back to the wall, Mehdi comes up with the worst possible solution.

