Cinéma La petite cuisine Gallia Théâtre-Cinéma Saintes

Gallia Théâtre-Cinéma 67 ter cours National Saintes Charente-Maritime

Avant-première de La Petite Cuisine de Mehdi en présence d’Amine Adjina, réalisateur et metteur en scène.

Gallia Théâtre-Cinéma 67 ter cours National Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 10 20 mediation@galliasaintes.com

English :

Preview of La Petite Cuisine de Mehdi in the presence of director Amine Adjina.

German :

Vorpremiere von La Petite Cuisine de Mehdi in Anwesenheit des Regisseurs Amine Adjina.

Italiano :

Anteprima de La Petite Cuisine de Mehdi alla presenza del regista Amine Adjina.

Espanol :

Preestreno de La Petite Cuisine de Mehdi en presencia del director Amine Adjina.

