Cinéma La petite cuisine Gallia Théâtre-Cinéma Saintes
Cinéma La petite cuisine Gallia Théâtre-Cinéma Saintes lundi 1 décembre 2025.
Cinéma La petite cuisine
Gallia Théâtre-Cinéma 67 ter cours National Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-01 20:30:00
fin : 2025-12-01
Date(s) :
2025-12-01
Avant-première de La Petite Cuisine de Mehdi en présence d’Amine Adjina, réalisateur et metteur en scène.
.
Gallia Théâtre-Cinéma 67 ter cours National Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 10 20 mediation@galliasaintes.com
English :
Preview of La Petite Cuisine de Mehdi in the presence of director Amine Adjina.
German :
Vorpremiere von La Petite Cuisine de Mehdi in Anwesenheit des Regisseurs Amine Adjina.
Italiano :
Anteprima de La Petite Cuisine de Mehdi alla presenza del regista Amine Adjina.
Espanol :
Preestreno de La Petite Cuisine de Mehdi en presencia del director Amine Adjina.
