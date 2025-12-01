Cinéma La petite dernière Espace Animation Les Houches
Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Haute-Savoie
Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR
Tarif réduit
Début : 2025-12-17 20:30:00
fin : 2025-12-17
2025-12-17
La petite dernière de Hafsia Herzi avec Nadia Melliti, Ji-Min Park, Amina Ben Mohamed France 2025 Durée 1h48 Prix d’interprétation féminine pour Nadia Melliti Cannes 2025 Label Coup de Cœur Ciné 15-25
Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62 info@cinegrandsoir.fr
English :
La petite dernière by Hafsia Herzi with Nadia Melliti, Ji-Min Park, Amina Ben Mohamed France 2025 Running time 1h48 Best Actress Award for Nadia Melliti Cannes 2025 Label: Coup de C?uriné 15-25
German :
La petite dernière von Hafsia Herzi mit Nadia Melliti, Ji-Min Park, Amina Ben Mohamed Frankreich 2025 Dauer 1h48 Preis für die beste Darstellerin für Nadia Melliti Cannes 2025 Label Coup de C?ur Ciné 15-25
Italiano :
La petite dernière di Hafsia Herzi con Nadia Melliti, Ji-Min Park, Amina Ben Mohamed Francia 2025 Durata 1h48 Premio per la migliore attrice a Nadia Melliti Cannes 2025 Etichetta: Coup de C?ur Ciné 15-25
Espanol :
La petite dernière de Hafsia Herzi con Nadia Melliti, Ji-Min Park, Amina Ben Mohamed Francia 2025 Duración 1h48 Premio a la mejor actriz para Nadia Melliti Cannes 2025 Label: Coup de Cœur Ciné 15-25
