Cinéma La petite fanfare de Noel L’auditorium Pôle culturel L’échappée Saint-Julien-Chapteuil

Cinéma La petite fanfare de Noel
dimanche 14 décembre 2025.
Cinéma La petite fanfare de Noel
L’auditorium Pôle culturel L’échappée 18, avenue Jules Romains Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Début : 2025-12-14 10:00:00
fin : 2025-12-14 10:45:00
2025-12-14
Ciné-Velay vous accueille à Saint Julien Chapteuil, pour découvrir différents films.
Film La petite fanfare de Noel , film d’animation, 40 minutes, dès 3 ans.
L’auditorium Pôle culturel L’échappée 18, avenue Jules Romains Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes cine.stjulien@gmail.com
English :
Ciné-Velay welcomes you to Saint Julien Chapteuil, to discover various films.
La petite fanfare de Noel , animated film, 40 minutes, ages 3 and up.
L'événement Cinéma La petite fanfare de Noel Saint-Julien-Chapteuil a été mis à jour le 2025-12-01 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal