Cinéma La petite fanfare de Noel L’auditorium Pôle culturel L’échappée Saint-Julien-Chapteuil

Cinéma La petite fanfare de Noel

L’auditorium Pôle culturel L’échappée 18, avenue Jules Romains Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 10:45:00

2025-12-14

Ciné-Velay vous accueille à Saint Julien Chapteuil, pour découvrir différents films.

Film La petite fanfare de Noel , film d’animation, 40 minutes, dès 3 ans.

English :

Ciné-Velay welcomes you to Saint Julien Chapteuil, to discover various films.

La petite fanfare de Noel , animated film, 40 minutes, ages 3 and up.

