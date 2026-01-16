CINÉMA LA PIRE MÈRE AU MONDE

Avenue de la Pinède Balaruc-les-Bains Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-14 2026-02-22

Comédie de Pierre Mazingarbe avec Louise Bourgoin, Muriel Robin, Florence Loiret Caille

1h 25min | Comédie de Pierre Mazingarbe avec Louise Bourgoin, Muriel Robin, Florence Loiret CailleTout publicLouise de Pileggi, brillante substitut du procureur, a toujours eu des relations compliquées avec sa mère Judith qu’elle n’a pas vue depuis 15 ans. Quand elle se retrouve mutée au petit tribunal où Judith est greffière, Louise devient la cheffe de sa mère. Et pire encore elles vont devoir collaborer dans une affaire à première vue banale, mais qui va mettre leurs nerfs à vif. .

Avenue de la Pinède Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 18 42 34

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Comedy by Pierre Mazingarbe with Louise Bourgoin, Muriel Robin, Florence Loiret Caille

L’événement CINÉMA LA PIRE MÈRE AU MONDE Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-01-14 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE