Cinéma | La Pire mère au monde Centre Culturel Langeac
Cinéma | La Pire mère au monde Centre Culturel Langeac mercredi 28 janvier 2026.
Cinéma | La Pire mère au monde
Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-28 20:30:00
fin : 2026-01-28
Date(s) :
2026-01-28
1h 25min | Comédie | De Pierre Mazingarbe | Par Thomas Pujol, Pierre Mazingarbe
Avec Louise Bourgoin, Muriel Robin, Florence Loiret Caille
.
Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes lecinemalangeadois@gmail.com
English :
1h 25min | Comedy | By Pierre Mazingarbe | By Thomas Pujol, Pierre Mazingarbe
With Louise Bourgoin, Muriel Robin, Florence Loiret Caille
