Cinéma “ la plus précieuse des Marchandises » – Gignac, 3 juin 2025 21:00, Gignac.

Lot

Cinéma “ la plus précieuse des Marchandises » Salle des fêtes Gignac Lot

Tarif : 4 – 4 – EUR

4

Supplément

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-03 21:00:00

fin : 2025-06-03

Date(s) :

2025-06-03

Drame historique de Michel Hazanavicius, proposé par Le foyer rural de Gignac, en collaboration avec Ciné-Lot

Il était une fois, dans un grand bois, un pauvre bûcheron et une pauvre bûcheronne. Le froid, la faim, la misère, et partout autour d´eux la guerre, leur rendaient la vie bien difficile. Un jour, pauvre bûcheronne recueille un bébé. Un bébé jeté d’un des nombreux trains qui traversent sans cesse leur bois. Protégée quoi qu’il en coûte, ce bébé, cette petite marchandise va bouleverser la vie de cette femme, de son mari , et de tous ceux qui vont croiser son destin, jusqu’à l’homme qui l’a jeté du train. Leur histoire va révéler le pire comme le meilleur du cœur des hommes

4 .

Salle des fêtes

Gignac 46600 Lot Occitanie

English :

Historical drama by Michel Hazanavicius, presented by Le foyer rural de Gignac, in collaboration with Ciné-Lot

Once upon a time, in a large forest, there was a poor woodcutter and a poor woodcutter’s wife. Cold, hunger, misery, and war all around them, made their lives very difficult. One day, the poor woodcutter took in a baby. A baby thrown from one of the many trains that constantly passed through their woods. Protected no matter what the cost, this baby, this little commodity, will change the lives of this woman, her husband and all those who cross her path, right up to the man who threw her off the train. Their story will bring out the worst and the best in human hearts

German :

Historisches Drama von Michel Hazanavicius, angeboten von Le foyer rural de Gignac, in Zusammenarbeit mit Ciné-Lot

Es war einmal in einem großen Wald ein armer Holzfäller und eine arme Holzfällerin. Kälte, Hunger, Elend und überall um sie herum der Krieg machten ihnen das Leben sehr schwer. Eines Tages nahm die arme Holzfällerin ein Baby auf. Ein Baby, das aus einem der vielen Züge geworfen wurde, die ständig durch ihren Wald fuhren. Dieses Baby, eine kleine Ware, die um jeden Preis geschützt wird, verändert das Leben der Frau, ihres Mannes und aller, die ihr Schicksal kreuzen, bis hin zu dem Mann, der es aus dem Zug geworfen hat. Ihre Geschichte wird das Schlimmste und das Beste im Herzen der Menschen offenbaren

Italiano :

Dramma storico di Michel Hazanavicius, presentato da Le foyer rural de Gignac, in associazione con Ciné-Lot

C’erano una volta, in un grande bosco, un povero taglialegna e la moglie di un povero taglialegna. Il freddo, la fame, la miseria e la guerra intorno a loro rendevano la loro vita molto difficile. Un giorno, il povero taglialegna accolse un bambino. Un bambino gettato da uno dei tanti treni che passavano continuamente per il loro bosco. Protetta a qualunque costo, questa bambina, questa piccola merce, cambierà la vita di questa donna, di suo marito e di tutti coloro che incroceranno il suo cammino, fino all’uomo che l’ha gettata dal treno. La loro storia farà emergere il peggio e il meglio dei cuori umani

Espanol :

Drama histórico de Michel Hazanavicius, presentado por Le foyer rural de Gignac, en asociación con Ciné-Lot

Érase una vez, en un gran bosque, un pobre leñador y su esposa. El frío, el hambre, la miseria y la guerra que les rodeaba les hacían la vida muy difícil. Un día, el pobre leñador acogió a un bebé. Un bebé arrojado desde uno de los muchos trenes que pasaban constantemente por su bosque. Protegido cueste lo que cueste, este bebé, esta pequeña mercancía, va a cambiar la vida de esta mujer, de su marido y de todos los que se crucen en su camino, hasta el hombre que la arrojó del tren. Su historia sacará lo peor y lo mejor de los corazones humanos

L’événement Cinéma “ la plus précieuse des Marchandises » Gignac a été mis à jour le 2025-05-26 par OT Vallée de la Dordogne