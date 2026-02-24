Cinéma La princesse et le rossignol Les semaines de la petite enfance Châteaulin
Cinéma La princesse et le rossignol Les semaines de la petite enfance Châteaulin dimanche 29 mars 2026.
Cinéma La princesse et le rossignol Les semaines de la petite enfance
Cinéma Agora Châteaulin Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 10:30:00
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Une séance de courts-métrages pour les 3-6 ans, alliant découvertes visuelles et initiation au cinéma, proposée dans le cadre des Semaines de la Petite Enfance.
Découvrir le cinéma dès le plus jeune âge
Cette séance de 45 minutes offre aux enfants un premier contact avec le langage cinématographique à travers des histoires adaptées à leur âge et des images captivantes. Les jeunes spectateurs peuvent ainsi explorer l’émotion, la narration et l’imaginaire collectif.
Sans réservation .
Cinéma Agora Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 2 98 81 01 76
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cinéma La princesse et le rossignol Les semaines de la petite enfance
L’événement Cinéma La princesse et le rossignol Les semaines de la petite enfance Châteaulin a été mis à jour le 2026-02-24 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE