Cinéma La princesse et le rossignol Les semaines de la petite enfance Châteaulin

Une séance de courts-métrages pour les 3-6 ans, alliant découvertes visuelles et initiation au cinéma, proposée dans le cadre des Semaines de la Petite Enfance.

Découvrir le cinéma dès le plus jeune âge

Cette séance de 45 minutes offre aux enfants un premier contact avec le langage cinématographique à travers des histoires adaptées à leur âge et des images captivantes. Les jeunes spectateurs peuvent ainsi explorer l’émotion, la narration et l’imaginaire collectif.

Sans réservation .

Cinéma Agora Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 2 98 81 01 76

