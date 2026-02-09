Cinéma La Reconquista en VO Saint-Affrique
Cinéma La Reconquista en VO Saint-Affrique mercredi 18 février 2026.
Cinéma La Reconquista en VO
1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-02-18
fin : 2026-02-22
Date(s) :
2026-02-18 2026-02-19 2026-02-22 2026-02-23
Madrid. Manuela et Olmo se retrouvent autour d’un verre, après des années.
Tout Public
Elle lui tend une lettre qu’il lui a écrite quinze ans auparavant, lorsqu’ils étaient adolescents et vivaient ensemble leur premier amour. Le temps d’une folle nuit, Manuela et Olmo se retrouvent dans un avenir qu’ils s’étaient promis.
28 janvier 2026 en salle | 1h 58min | Drame
De Jonás Trueba|
Par Jonás Trueba
Avec Itsaso Arana, Francesco Carril, Aura Garrido .
1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Madrid. Manuela and Olmo get together for a drink after years.
L’événement Cinéma La Reconquista en VO Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-02-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)