Séance les vendredis et samedis à 21h et les dimanches à 17h. Un film par semaine à l’affiche.

Quelques heures avant l’attribution de sa 3ème étoile, le célèbre chef Paskal Jankovski disparait avec son second lors d’une partie de chasse. A 20ans, sa fille Clara se retrouve seule aux commandes du restaurant. Deux ans plus tard, elle reçoit une mystérieuse invitation pour Taïwan…

de Régis WARGNIER,

avec Julia de Nunez, Clovis Cornillac, Julien de Saint-Jean

Camarès 12360 Aveyron Occitanie +33 5 65 49 52 13 cinemaletemple.camares@orange.fr

English :

Fridays and Saturdays at 9pm and Sundays at 5pm. One film per week.

German :

Vorstellungen freitags und samstags um 21 Uhr und sonntags um 17 Uhr. Ein Film pro Woche auf dem Spielplan.

Italiano :

Proiezioni il venerdì e il sabato alle 21.00 e la domenica alle 17.00. Un film a settimana.

Espanol :

Proyecciones viernes y sábados a las 21.00 horas y domingos a las 17.00 horas. Una película por semana.

