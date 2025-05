Cinéma La réparation – Wingen-sur-Moder, 17 mai 2025 20:15, Wingen-sur-Moder.

Bas-Rhin

Cinéma La réparation 29 route de Zittersheim Wingen-sur-Moder Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-05-17 20:15:00

fin : 2025-05-17

Date(s) :

2025-05-17

Quelques heures avant l’attribution de sa 3ème étoile, le célèbre chef Paskal Jankovski disparait avec son second lors d’une partie de chasse. A 20 ans, sa fille Clara se retrouve seule aux commandes du restaurant. Deux ans plus tard, elle reçoit une mystérieuse invitation pour Taïwan… .

29 route de Zittersheim

Wingen-sur-Moder 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 89 70 56 cinema@mjcwingensurmoder.fr

English :

A few hours before the awarding of his 3rd star, the famous chef Paskal Jankovski disappears with his second-in-command during a hunting trip.

German :

Wenige Stunden vor der Verleihung seines dritten Sterns verschwindet der berühmte Koch Paskal Jankovski mit seinem Stellvertreter bei einem Jagdausflug.

Italiano :

Poche ore prima della consegna della terza stella, il famoso chef Paskal Jankovski scompare con il suo secondo in comando durante una battuta di caccia.

Espanol :

Unas horas antes de la concesión de su 3ª estrella, el famoso chef Paskal Jankovski desaparece con su segundo al mando durante una partida de caza.

