Cinéma La tournée Saint-Pardoux-Soutiers
Cinéma La tournée Saint-Pardoux-Soutiers jeudi 2 octobre 2025.
Cinéma La tournée
Foyer Rural Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-02
fin : 2025-10-02
Date(s) :
2025-10-02
Jeudi c’est cinéma à Saint Pardoux-Soutiers,
Prochaine séance cinéma à la salle du Foyer Rural le jeudi 2 octobre 2025 à 20h30 avec le film « La tournée ».
Tarif normal: 6.50€
Tarif réduit (-de 18 ans; étudiants et demandeurs d’emploi sur justificatifs, personne en situation de handicap) 5.00€.
Uniquement espèces ou chèques .
Foyer Rural Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine foyerrural.stpx@laposte.net
English : Cinéma La tournée
German : Cinéma La tournée
Italiano :
Espanol : Cinéma La tournée
L’événement Cinéma La tournée Saint-Pardoux-Soutiers a été mis à jour le 2025-08-26 par CC Val de Gâtine