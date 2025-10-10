Cinéma « La Tresse » | Octobre Rose Cinéma Le Vendelais Châtillon-en-Vendelais
Cinéma Le Vendelais 1 place de l'Eglise Châtillon-en-Vendelais Ille-et-Vilaine
2025-10-10 20:00:00
2025-10-10
Dans le cadre d’Octobre Rose, le Cinéma Le Vendelais diffusera le film “La Tresse” le Vendredi 10 octobre à 20h.
Projection suivie d’un échange sur l’onco-coiffure et le bien-être au Cinéma Le Vendelais à Châtillon-en-Vendelais. .
Cinéma Le Vendelais 1 place de l’Eglise Châtillon-en-Vendelais 35210 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 76 16 63
