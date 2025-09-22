Cinéma La Vie de château, mon enfance à Versailles et animation Micro-Folie Salle André Voisin Fresnay-sur-Sarthe

Cinéma La Vie de château, mon enfance à Versailles et animation Micro-Folie

Salle André Voisin Place de Bassum Fresnay-sur-Sarthe Sarthe

Début : 2025-12-22 14:30:00

2025-12-22

Animation Micro-folie et projection du film d’animation La Vie de château, mon enfance à Versailles .

Avant la diffusion du film d’animation La Vie de château, mon enfance à Versailles , découvrez le Château de Versailles et son histoire.

Début de l’animation à 14h30, projection du film à 15h.

Résumé du film Violette a 8 ans, du caractère à revendre et un nouveau tuteur ! En effet, depuis la mort de ses parents, elle doit vivre chez son oncle Régis, agent d’entretien au château de Versailles. Lui, c’est un géant bourru, elle une petite fille têtue qui refuse de lui parler et fugue dès qu’elle peut ! Mais dans les coulisses dorées du Roi Soleil ces deux solitaires vont peu à peu s’apprivoiser , apprendre à se connaître, et se découvrir une nouvelle famille…

Tarif 5€ par personne (prix de la séance de cinéma). .

Salle André Voisin Place de Bassum Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 7 56 43 06 34

English :

Micro-folie animation and screening of the animated film La Vie de château, mon enfance à Versailles .

German :

Animation Micro-folie und Vorführung des Animationsfilms La Vie de château, mon enfance à Versailles (Schlossleben, meine Kindheit in Versailles).

Italiano :

Attività di micro-divertimento e proiezione del film d’animazione La Vie de château, mon enfance à Versailles .

Espanol :

Actividades de microdiversión y proyección de la película de animación La Vie de château, mon enfance à Versailles .

