Cinéma La Venue de l’avenir Centre social Meaulne-Vitray jeudi 11 septembre 2025.
Centre social 7 chemin de Dagourets Meaulne-Vitray Allier
Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR
Tarif réduit
-16 ans, Carte Mobilité Inclusion
Début : 2025-09-11 20:30:00
fin : 2025-09-11
2025-09-11
Film de Cédric Klapisch avec Suzanne Lindon, Julia Piaton, Vincent Macaigne
Centre social 7 chemin de Dagourets Meaulne-Vitray 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98 udaar03@wanadoo.fr
English :
Film by Cédric Klapisch with Suzanne Lindon, Julia Piaton, Vincent Macaigne
German :
Film von Cédric Klapisch mit Suzanne Lindon, Julia Piaton, Vincent Macaigne
Italiano :
Film di Cédric Klapisch con Suzanne Lindon, Julia Piaton, Vincent Macaigne
Espanol :
Película de Cédric Klapisch con Suzanne Lindon, Julia Piaton, Vincent Macaigne
