Cinéma La Venue de l’avenir Centre social Meaulne-Vitray

Centre social 7 chemin de Dagourets Meaulne-Vitray Allier

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

Tarif réduit

-16 ans, Carte Mobilité Inclusion

Début : 2025-09-11 20:30:00

fin : 2025-09-11

2025-09-11

Film de Cédric Klapisch avec Suzanne Lindon, Julia Piaton, Vincent Macaigne

Centre social 7 chemin de Dagourets Meaulne-Vitray 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98 udaar03@wanadoo.fr

English :

Film by Cédric Klapisch with Suzanne Lindon, Julia Piaton, Vincent Macaigne

German :

Film von Cédric Klapisch mit Suzanne Lindon, Julia Piaton, Vincent Macaigne

Italiano :

Film di Cédric Klapisch con Suzanne Lindon, Julia Piaton, Vincent Macaigne

Espanol :

Película de Cédric Klapisch con Suzanne Lindon, Julia Piaton, Vincent Macaigne

