Cinéma La Venue de l'avenir
Place du Marcadieu
Nay
24 juin 2025 20:15

Espace Culturel du Pays de Nay
Nay
Pyrénées-Atlantiques

24 juin 2025 20:15

Synopsis Ce film est présenté en hors-compétition au Festival de Cannes 2025. Aujourd’hui, en 2025, une trentaine de personnes issues d’une même famille apprennent qu’ils vont recevoir en héritage une maison abandonnée depuis des années. Quatre d’entre eux, Seb, Abdel, Céline et Guy sont chargés d’en faire l’état des lieux. Ces lointains « cousins » vont alors découvrir des trésors cachés dans cette vieille maison. Ils vont se retrouver sur les traces d’une mystérieuse Adèle qui a quitté sa Normandie natale, à 20 ans. Cette Adèle se retrouve à Paris en 1895, au moment où cette ville est en pleine révolution industrielle et culturelle. Pour les quatre cousins, ce voyage introspectif dans leur généalogie va leur faire découvrir ce moment si particulier de la fin du XIXe siècle où la photographie s’inventait et l’impressionnisme naissait. .

Place du Marcadieu Espace Culturel du Pays de Nay

Nay 64800
Pyrénées-Atlantiques
Nouvelle-Aquitaine

