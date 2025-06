CINÉMA « LA VENUE DE L’AVENIR » Palavas-les-Flots 11 juillet 2025 07:00

Hérault

CINÉMA « LA VENUE DE L’AVENIR » 16 avenue Maréchal Joffre Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11

fin : 2025-07-23

Date(s) :

2025-07-11

2025-07-13

2025-07-23

2025-07-27

CINÉMA « La venue de l’avenir » de Cédric Klapisch Film- Durée 2h06 Nautilus Tarifs de 5€ à 6€ Infos 04 67 07 73 34 www.cineplan-cinema-itinerant.fr

Une trentaine de personnes issues d’une même famille apprennent qu’ils vont recevoir en héritage une maison abandonnée depuis des années. Quatre d’entre eux, Seb, Abdel, Céline et Guy sont chargés d’en faire l’état des lieux. Ces lointains « cousins » vont alors découvrir des trésors cachés dans cette vieille maison. Ils vont se retrouver sur les traces d’une mystérieuse Adèle qui a quitté sa Normandie natale, à 20 ans. Cette Adèle se retrouve à Paris en 1895, au moment où cette ville est en pleine révolution industrielle et culturelle. .

16 avenue Maréchal Joffre

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34

English :

CINEMA « La venue de l’avenir » by Cédric Klapisch Film- Duration 2h06 Nautilus Prices from 5? to 6? Info 04 67 07 73 34 www.cineplan-cinema-itinerant.fr

German :

CINÉMA « La venue de l’avenir » » von Cédric Klapisch Film- Dauer 2h06 Nautilus Preise von 5? bis 6? Infos: 04 67 07 73 34 www.cineplan-cinema-itinerant.fr

Italiano :

CINEMA « La venue de l’avenir » di Cédric Klapisch Film Durata 2h06 Nautilus Biglietti da 5? a 6? Info: 04 67 07 73 34 www.cineplan-cinema-itinerant.fr

Espanol :

CINE « La venue de l’avenir » de Cédric Klapisch Película Duración 2h06 Nautilus Entradas de 5? a 6? Información: 04 67 07 73 34 www.cineplan-cinema-itinerant.fr

