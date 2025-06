Cinéma La Venue de l’Avenir – Saint-Affrique 15 juin 2025 07:00

Aveyron

Cinéma La Venue de l'Avenir 1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Dimanche 2025-06-15

2025-06-15

2025-06-15

2025-06-16

Aujourd’hui, en 2025, une trentaine de personnes issues d’une même famille apprennent qu’ils vont recevoir en héritage une maison abandonnée depuis des années.

Quatre d’entre eux, Seb, Abdel, Céline et Guy sont chargés d’en faire l’état des lieux. Ces lointains « cousins » vont alors découvrir des trésors cachés dans cette vieille maison. Ils vont se retrouver sur les traces d’une mystérieuse Adèle qui a quitté sa Normandie natale, à 20 ans. Cette Adèle se retrouve à Paris en 1895, au moment où cette ville est en pleine révolution industrielle et culturelle. Pour les quatre cousins, ce voyage introspectif dans leur généalogie va leur faire découvrir ce moment si particulier de la fin du XIXe siècle où la photographie s’inventait et l’impressionnisme naissait. Ce face à face entre les deux époques 2025 et 1895 remettra en question leur présent et leurs idéaux et racontera le sens de La venue de l’avenir.

22 mai 2025 en salle | 2h 06min | Comédie dramatique

De Cédric Klapisch| Par Cédric Klapisch, Santiago Amigorena

Avec Suzanne Lindon, Abraham Wapler, Vincent Macaigne .

1 Boulevard Carnot

+33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr

English :

Now, in 2025, some thirty people from the same family learn that they are to inherit a house that has been abandoned for years.

German :

Im Jahr 2025 erfahren etwa 30 Familienmitglieder, dass sie ein seit Jahren verlassenes Haus erben werden.

Italiano :

Ora, nel 2025, una trentina di membri della stessa famiglia vengono a sapere che erediteranno una casa abbandonata da anni.

Espanol :

Ahora, en 2025, una treintena de miembros de la misma familia se enteran de que van a heredar una casa que lleva años abandonada.

