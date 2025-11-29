Cinéma La vie de château et La femme la plus riche du monde Salle des Fêtes La Baume-d’Hostun

Cinéma La vie de château et La femme la plus riche du monde

Salle des Fêtes Place du Parc La Baume-d’Hostun Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

enfants, étudiants ou personnes de plus de 65 ans.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Le Comité des Fêtes de la Baume d’Hostun vous propose une soirée cinéma avec deux films La vie de château, mon enfance à Versailles et La femme la plus riche du monde ! Venez nombreux et avec un coussin pour plus de confort !

Salle des Fêtes Place du Parc La Baume-d’Hostun 26730 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 55 76 06

English :

The Comité des Fêtes de la Baume d’Hostun invites you to an evening of cinema with two films: La vie de château, mon enfance à Versailles and La femme la plus riche du monde ! Come one, come all, and bring a cushion for added comfort!

