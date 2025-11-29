Cinéma La vie de château et La femme la plus riche du monde Salle des Fêtes La Baume-d’Hostun
Cinéma La vie de château et La femme la plus riche du monde Salle des Fêtes La Baume-d’Hostun vendredi 19 décembre 2025.
Cinéma La vie de château et La femme la plus riche du monde
Salle des Fêtes Place du Parc La Baume-d’Hostun Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif réduit
enfants, étudiants ou personnes de plus de 65 ans.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19
fin : 2025-12-19
Date(s) :
2025-12-19
Le Comité des Fêtes de la Baume d’Hostun vous propose une soirée cinéma avec deux films La vie de château, mon enfance à Versailles et La femme la plus riche du monde ! Venez nombreux et avec un coussin pour plus de confort !
.
Salle des Fêtes Place du Parc La Baume-d’Hostun 26730 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 55 76 06
English :
The Comité des Fêtes de la Baume d’Hostun invites you to an evening of cinema with two films: La vie de château, mon enfance à Versailles and La femme la plus riche du monde ! Come one, come all, and bring a cushion for added comfort!
L’événement Cinéma La vie de château et La femme la plus riche du monde La Baume-d’Hostun a été mis à jour le 2025-11-27 par Valence Romans Tourisme