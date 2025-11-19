Cinéma La vie de chateau, mon enfance à Versailles Salle des fêtes Pontorson

Cinéma La vie de chateau, mon enfance à Versailles

Salle des fêtes 2 place de l’Hôtel de ville Pontorson Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-02 17:00:00

fin : 2026-01-02 18:20:00

Date(s) :

2026-01-02

Film d’animation.

Violette a 8 ans, du caractère à revendre et un nouveau tuteur ! En effet, depuis la mort de ses parents, elle doit vivre chez son oncle Régis, agent d’entretien au château de Versailles. Lui, c’est un géant bourru, elle une petite fille têtue qui refuse de lui parler et fugue dès qu’elle peut ! .

Salle des fêtes 2 place de l’Hôtel de ville Pontorson 50170 Manche Normandie +33 6 40 49 10 09 ocac.pontorson@gmail.com

English : Cinéma La vie de chateau, mon enfance à Versailles

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Cinéma La vie de chateau, mon enfance à Versailles Pontorson a été mis à jour le 2025-11-19 par OT MSM Normandie BIT Genêts