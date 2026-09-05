Cinéma : La Vie d’Une Femme Cinéma Labor Dieulefit
vendredi 9 octobre 2026 · Cinéma Labor · Dieulefit
Informations pratiques
Dieulefit
Cinéma : La Vie d’Une Femme
Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-09
1h 37mn — comédie Dramatique
Tout public
de et par Charline Bourgeois-Tacquet
Avec Léa Drucker, Mélanie Thierry, Charles Berling
.
Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 41 57 cinelabor@gmail.com
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English :
1 hr 37 min? Comedy-Drama
Suitable for all ages
Written and directed by Charline Bourgeois-Tacquet
Starring L%E9a Drucker, M%E9lanie Thierry, Charles Berling
L’événement Cinéma : La Vie d’Une Femme Dieulefit a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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