Cinéma : La Vie d’Une Femme Cinéma Labor Dieulefit

Informations pratiques

Dieulefit

Cinéma : La Vie d’Une Femme

Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-09

1h 37mn — comédie Dramatique

Tout public

de et par Charline Bourgeois-Tacquet

Avec Léa Drucker, Mélanie Thierry, Charles Berling

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Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 41 57 cinelabor@gmail.com

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English :

1 hr 37 min? Comedy-Drama

Suitable for all ages

Written and directed by Charline Bourgeois-Tacquet

Starring L%E9a Drucker, M%E9lanie Thierry, Charles Berling

L’événement Cinéma : La Vie d’Une Femme Dieulefit a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux