CINÉMA LA VOIX DE HIND RAJAB Grenade mardi 18 novembre 2025.
Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR
Début : 2025-11-18
Dans le cadre des 70 ans du mouvement Art et Essai, Télérama, Jour2Fête et l’AFCAE s’associent et proposent une avant-première évènement de La Voix de Hind Rajab de Kaouther Ben Hania.
29 janvier 2024. Les bénévoles du Croissant-Rouge reçoivent un appel d’urgence. Une fillette de 6 ans est piégée dans une voiture sous les tirs à Gaza et implore qu’on vienne la secourir. Tout en essayant de la garder en ligne, ils font tout leur possible pour lui envoyer une ambulance. Elle s’appelait Hind Rajab. 5.5 .
L’ENTRACT CINÉMA Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 74 62 34 contact@grenadecinema.fr
English :
As part of the 70th anniversary of the Art et Essai movement, Télérama, Jour2Fête and AFCAE are joining forces to offer an event preview of Kaouther Ben Hania’s La Voix de Hind Rajab .
German :
Im Rahmen des 70-jährigen Jubiläums der Arthouse-Bewegung bieten Télérama, Jour2Fête und die AFCAE gemeinsam eine Event-Preview von Kaouther Ben Hanias La Voix de Hind Rajab an.
Italiano :
Nell’ambito del 70° anniversario del movimento Art et Essai, Télérama, Jour2Fête e l’AFCAE uniscono le forze per offrire un’anteprima dell’evento La Voix de Hind Rajab di Kaouther Ben Hania.
Espanol :
En el marco del 70 aniversario del movimiento Art et Essai, Télérama, Jour2Fête y la AFCAE se unen para ofrecer un preestreno de La Voix de Hind Rajab , de Kaouther Ben Hania.
