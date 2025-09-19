Cinéma « L’accident de piano » de Quentin Dupieux Salle polyvalente Pontorson

Cinéma « L’accident de piano » de Quentin Dupieux

Salle polyvalente 2 place de l’hôtel de ville Pontorson Manche

Début : 2025-09-19 20:30:00

fin : 2025-09-19 22:00:00

2025-09-19

Comédie. Magalie star du web sans morale gagne des fortunes en postant des contenus chocs . Après un accident sur un tournage, Magalie s’isole à la montagne avec Patrick, son assistant personnel. Une journaliste commence a lui faire du chantage. La vie de Magalie bascule. .

Salle polyvalente 2 place de l’hôtel de ville Pontorson 50170 Manche Normandie +33 6 40 49 10 09 ocac.pontorson@gmail.com

English : Cinéma « L’accident de piano » de Quentin Dupieux

