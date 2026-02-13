Cinéma L’Adieu Chambray-lès-Tours
Cinéma L'Adieu Chambray-lès-Tours mardi 3 mars 2026.
Cinéma L’Adieu
2 Place de Voru Chambray-lès-Tours Indre-et-Loire
Début : 2026-03-03 14:30:00
fin : 2026-03-03 16:30:00
2026-03-03
Projection du film de Lulu Wang L’Adieu sorti en 2020.
Dans le cadre du FICAT (Festival international du cinéma asiatique de Tours), la Médiathèque de Chambray-lès-Tours projettera le film L’Adieu , réalisé par Lulu Wang et sorti en 2020.
La séance sera suivie d’un échange entre les spectateurs. .
+33 2 47 43 17 43
English :
Screening of Lulu Wang?s film L?Adieu released in 2020.
