Cinéma L’Adieu

2 Place de Voru Chambray-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-03 14:30:00

fin : 2026-03-03 16:30:00

Date(s) :

2026-03-03

Projection du film de Lulu Wang L’Adieu sorti en 2020.

Dans le cadre du FICAT (Festival international du cinéma asiatique de Tours), la Médiathèque de Chambray-lès-Tours projettera le film L’Adieu , réalisé par Lulu Wang et sorti en 2020.

La séance sera suivie d’un échange entre les spectateurs. .

2 Place de Voru Chambray-lès-Tours 37170 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 43 17 43

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Screening of Lulu Wang?s film L?Adieu released in 2020.

L’événement Cinéma L’Adieu Chambray-lès-Tours a été mis à jour le 2026-02-13 par ADT 37