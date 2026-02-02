cinéma L’affaire Bojarski foyer municipal Argelos
cinéma L’affaire Bojarski foyer municipal Argelos vendredi 27 février 2026.
cinéma L’affaire Bojarski
foyer municipal 274 Route du Luy de France Argelos Landes
Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR
Début : 2026-02-27
fin : 2026-02-27
2026-02-27
Bojarski utilisent ses dons pour fabriquer des faux papiers pendant l’occupation. Un jour, un gangster lui propose de fabriquer des faux billets. Il démarre alors une double vie. Très vite, il se retrouve dans le viseur de Mattei, meilleur flic de France.
COURT-METRAGE AVANT LE FILM
Charles Arambourou 3min32
de la classe de 1ère HGGSP du lycée Edouard Branly de Châtellerault .
foyer municipal 274 Route du Luy de France Argelos 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 75 38 48 mediatheques@cc-luys.fr
English : cinéma L’affaire Bojarski
Bojarski uses his skills to forge papers during the Occupation. One day, a gangster asks him to make counterfeit money. He begins a double life. Soon, he finds himself in the sights of Mattei, France?s top cop.
