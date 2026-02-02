cinéma L’affaire Bojarski foyer municipal Argelos

cinéma L’affaire Bojarski

foyer municipal 274 Route du Luy de France Argelos Landes

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Bojarski utilisent ses dons pour fabriquer des faux papiers pendant l’occupation. Un jour, un gangster lui propose de fabriquer des faux billets. Il démarre alors une double vie. Très vite, il se retrouve dans le viseur de Mattei, meilleur flic de France.

Bojarski utilisent ses dons pour fabriquer des faux papiers pendant l’occupation. Un jour, un gangster lui propose de fabriquer des faux billets. Il démarre alors une double vie. Très vite, il se retrouve dans le viseur de Mattei, meilleur flic de France.

COURT-METRAGE AVANT LE FILM

Charles Arambourou 3min32

de la classe de 1ère HGGSP du lycée Edouard Branly de Châtellerault .

foyer municipal 274 Route du Luy de France Argelos 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 75 38 48 mediatheques@cc-luys.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : cinéma L’affaire Bojarski

Bojarski uses his skills to forge papers during the Occupation. One day, a gangster asks him to make counterfeit money. He begins a double life. Soon, he finds himself in the sights of Mattei, France?s top cop.

L’événement cinéma L’affaire Bojarski Argelos a été mis à jour le 2026-01-30 par Landes Chalosse