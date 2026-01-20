Cinéma L’Affaire Bojarski Bischwiller

Cinéma L’Affaire Bojarski

31 rue de Vire Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-02-11 20:00:00

fin : 2026-02-11 22:08:00

Date(s) :

2026-02-11

Jan Bojarski, jeune ingénieur polonais, se réfugie en France pendant la guerre. Il y utilise ses dons pour fabriquer des faux papiers pendant l’occupation allemande. Après la guerre, son absence d’état civil l’empêche de déposer les brevets de ses nombreuses inventions et il est limité à des petits boulots mal rémunérés… jusqu’au jour où un gangster lui propose d’utiliser ses talents exceptionnels pour fabriquer des faux billets. Démarre alors pour lui une double vie à l’insu de sa famille qui le mettra dans le viseur de l’inspecteur Mattei, meilleur flic de France.

Tiré d’une histoire vraie, cette enquête jouit d’une reconstitution réussie et d’un casting prestigieux.

Réalisateur Jean-Paul Salomé.

Avec Reda Kateb, Sara Giraudeau, Bastien Bouillon.

Drame.

31 rue de Vire Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr

English :

Jan Bojarski, a Polish engineer, takes refuge in France during the war. There, he used his skills to forge documents during the Occupation. After the war, his lack of civil status prevented him from registering patents for his numerous inventions, and he was limited to odd jobs? until the day a gangster suggested he use his talents to make counterfeit money.

