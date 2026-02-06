Cinéma L’affaire Bojarski

Camarès Aveyron

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-15

2026-02-13

Séances les vendredi et samedi à 21h et le dimanche à 17h. Un film par semaine à l’affiche.

de Jean-Paul SALOMÉ avec Reda Kateb, Sara Giraudeau, Bastien Bouillon

Jan Bojarski, jeune ingénieur polonais, se réfugie en France pendant la guerre. Il y utilise ses dons pour fabriquer des faux papiers pendant l’Occupation. Après la guerre, son absence d’état civil l’empêche de déposer les brevets de ses nombreuses inventions et il est limité à des petits boulots mal rémunérés… jusqu’au jour où un gangster lui propose d’utiliser ses talents exceptionnels pour fabriquer des faux billets…

+33 5 65 65 49 52 13 cinemaletemple.camares@orange.fr

English :

Screenings Fridays and Saturdays at 9pm and Sundays at 5pm. One film per week.

