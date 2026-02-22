Cinéma L’Affaire BOJARSKI Champdeniers
Cinéma L’Affaire BOJARSKI Champdeniers jeudi 12 mars 2026.
Cinéma L’Affaire BOJARSKI
Salle des fêtes Champdeniers Deux-Sèvres
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-12
fin : 2026-03-12
Date(s) :
2026-03-12
Cinéma
Salle des fêtes
Jeudi 12 mars à 20h30
Drame
Jan Bojarski, un jeune ingénieur polonais, se réfugie en France pendant la guerre. Il y utilise ses dons pour fabriquer des faux papiers pendant l’occupation allemande.
Tarifs 6,50€ adulte, 5€ de 16 ans
Organisé par le Centre Socio Culturel Les Unis Vers en Val de Gâtine.
Renseignements valdegray.csc79.org ou au 05 49 25 62 27 .
Salle des fêtes Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 25 62 27
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cinéma L’Affaire BOJARSKI
L’événement Cinéma L’Affaire BOJARSKI Champdeniers a été mis à jour le 2026-02-18 par CC Val de Gâtine