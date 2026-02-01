Cinéma | L’Affaire Bojarski Centre Culturel Langeac
Cinéma | L’Affaire Bojarski Centre Culturel Langeac mercredi 25 février 2026.
Cinéma | L’Affaire Bojarski
Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac Haute-Loire
Début : 2026-02-25 20:30:00
fin : 2026-02-25
2026-02-25
2h 08min | Drame | De Jean-Paul Salomé | Par Jean-Paul Salomé, Bastien Daret | Avec Reda Kateb, Sara Giraudeau, Bastien Bouillon.
.
Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes lecinemalangeadois@gmail.com
English :
2h 08min | Drama | By Jean-Paul Salomé | By Jean-Paul Salomé, Bastien Daret | With Reda Kateb, Sara Giraudeau, Bastien Bouillon.
