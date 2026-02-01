Cinéma | L’Affaire Bojarski Centre Culturel Langeac

Cinéma | L’Affaire Bojarski Centre Culturel Langeac mercredi 25 février 2026.

Cinéma | L’Affaire Bojarski

Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25 20:30:00
fin : 2026-02-25

Date(s) :
2026-02-25

2h 08min | Drame | De Jean-Paul Salomé | Par Jean-Paul Salomé, Bastien Daret | Avec Reda Kateb, Sara Giraudeau, Bastien Bouillon.
  .

Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   lecinemalangeadois@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

2h 08min | Drama | By Jean-Paul Salomé | By Jean-Paul Salomé, Bastien Daret | With Reda Kateb, Sara Giraudeau, Bastien Bouillon.

L’événement Cinéma | L’Affaire Bojarski Langeac a été mis à jour le 2026-01-30 par Communauté de communes des rives Haut-Allier