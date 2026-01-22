Cinéma L’affaire Bojarski Saint-Affrique

Cinéma L’affaire Bojarski

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Début : Samedi 2026-02-04

fin : 2026-02-07

2026-02-04 2026-02-05 2026-02-07 2026-02-08 2026-02-09

Jan Bojarski, jeune ingénieur polonais, se réfugie en France pendant la guerre. Il y utilise ses dons pour fabriquer des faux papiers pendant l’occupation allemande.

Après la guerre, son absence d’état civil l’empêche de déposer les brevets de ses nombreuses inventions et il est limité à des petits boulots mal rémunérés… jusqu’au jour où un gangster lui propose d’utiliser ses talents exceptionnels pour fabriquer des faux billets. Démarre alors pour lui une double vie à l’insu de sa famille. Très vite, il se retrouve dans le viseur de l’inspecteur Mattei, meilleur flic de France.

14 janvier 2026 en salle | 2h 08min | Drame

De Jean-Paul Salomé|

Par Jean-Paul Salomé, Bastien Daret

Avec Reda Kateb, Sara Giraudeau, Bastien Bouillon .

English :

Jan Bojarski, a young Polish engineer, takes refuge in France during the war. There, he uses his talents to forge documents during the German occupation.

