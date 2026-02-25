Cinéma L’affaire Bojarski

Salle des fêtes Saint-Germain-les-Belles Haute-Vienne

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-31

La municipalité et Ciné Plus Limousin vous propose le film L’affaire Bojarski à la salle des fêtes. .

Salle des fêtes Saint-Germain-les-Belles 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 71 80 09

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cinéma L’affaire Bojarski

L’événement Cinéma L’affaire Bojarski Saint-Germain-les-Belles a été mis à jour le 2026-02-23 par OT Briance Sud Haute-Vienne