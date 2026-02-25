Cinéma L’affaire Bojarski Saint-Germain-les-Belles
Cinéma L’affaire Bojarski Saint-Germain-les-Belles mardi 31 mars 2026.
Cinéma L’affaire Bojarski
Salle des fêtes Saint-Germain-les-Belles Haute-Vienne
Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-31
fin : 2026-03-31
Date(s) :
2026-03-31
La municipalité et Ciné Plus Limousin vous propose le film L’affaire Bojarski à la salle des fêtes. .
Salle des fêtes Saint-Germain-les-Belles 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 71 80 09
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cinéma L’affaire Bojarski
L’événement Cinéma L’affaire Bojarski Saint-Germain-les-Belles a été mis à jour le 2026-02-23 par OT Briance Sud Haute-Vienne