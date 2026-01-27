Cinéma l’Affaire Bojarski Espace socioculturel Valigny
Espace socioculturel 15 route d’Ainay Valigny Allier
Tarif : 5 – 5 – EUR
+16 ans
Début : 2026-02-09 20:30:00
2026-02-09
Film de Jean-Paul Salome avec Reda Kateb, Sara Giraudeau, Bastien Bouillon.
Espace socioculturel 15 route d’Ainay Valigny 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98 udaar03@wanadoo.fr
English :
Film by Jean-Paul Salome with Reda Kateb, Sara Giraudeau, Bastien Bouillon.
