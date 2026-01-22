Cinéma L’Affaire Bojarski Salle polyvalente Vallon-en-Sully
Salle polyvalente Route de Nassigny Vallon-en-Sully Allier
Tarif : 5 – 5 – EUR
+16 ans
Début : 2026-02-04 20:30:00
2026-02-04
Film de Jean-Paul Salomé avec Reda Kateb, Sara Giraudeau, Bastien Bouillon.
Salle polyvalente Route de Nassigny Vallon-en-Sully 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98 udaar03@wanadoo.fr
English :
Film by Jean-Paul Salomé with Reda Kateb, Sara Giraudeau, Bastien Bouillon.
