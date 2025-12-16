Cinéma L’Agent secret

31 rue de Vire Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-01-13 20:00:00

fin : 2026-01-13 22:40:00

Date(s) :

2026-01-13

Brésil, 1977. Marcelo, un homme d’une quarantaine d’années fuyant un passé trouble, arrive dans la ville de Recife où le carnaval bat son plein. Il vient retrouver son jeune fils et espère y construire une nouvelle vie. C’est sans compter sur les menaces de mort qui rôdent et planent au-dessus de sa tête…

Brésil, 1977. Marcelo, un homme d’une quarantaine d’années fuyant un passé trouble, arrive dans la ville de Recife où le carnaval bat son plein. Il vient retrouver son jeune fils et espère y construire une nouvelle vie. C’est sans compter sur les menaces de mort qui rôdent et planent au-dessus de sa tête…

L’Agent secret possède une structure narrative brillante et un casting épatant, lui valant deux récompenses à Cannes celles de la meilleure mise en scène et du meilleur acteur pour Wagner Moura.

Réalisateur Kleber Mendonça Filho.

Avec Wagner Moura, Gabriel Leone, Maria Fernanda Cândido.

Drame, policier En VOST

Meilleur acteur Festival de Cannes 2025

Prix de la mise en scène Festival de Cannes 2025

https://mac-bischwiller.fr/agenda/lagent-secret/ .

31 rue de Vire Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Brazil, 1977. Marcelo, a man in his forties fleeing a troubled past, arrives in the city of Recife, where Carnival is in full swing. He has come to find his young son and hopes to build a new life here. But death threats are hovering over his head?

L’événement Cinéma L’Agent secret Bischwiller a été mis à jour le 2025-12-16 par Maison de la Culture de Bischwiller