Cinéma L’agent secret en VO Mur-de-Barrez

Cinéma L’agent secret en VO

1 bis, rue de la Parro Mur-de-Barrez Aveyron

Tarif : – – EUR

30

Tarif enfant

abonnement enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-01-21

fin : 2026-01-21

Date(s) :

2026-01-21

Drame policier de Kleber Mendonça Filho avec Wagner Moura, Gabriel Leone, Maria Fernanda Cândido. Durée 2h40min

Tout public avec avertissement

Brésil, 1977. Marcelo, un homme d’une quarantaine d’années fuyant un passé trouble, arrive dans la ville de Recife où le carnaval bat son plein. Il vient retrouver son jeune fils et espère y construire une nouvelle vie. C’est sans compter sur les menaces de mort qui rôdent et planent au-dessus de sa tête… 30 .

1 bis, rue de la Parro Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie

English :

Crime drama by Kleber Mendonça Filho with Wagner Moura, Gabriel Leone, Maria Fernanda Cândido. Running time: 2h40min

