Cinéma L’Agent secret en VO Saint-Affrique

Cinéma L’Agent secret en VO
Début : Dimanche 2026-01-21
fin : 2026-01-25
2026-01-21 2026-01-24 2026-01-25
Brésil, 1977. Marcelo, un homme d’une quarantaine d’années fuyant un passé trouble, arrive dans la ville de Recife où le carnaval bat son plein.
Il vient retrouver son jeune fils et espère y construire une nouvelle vie. C’est sans compter sur les menaces de mort qui rôdent et planent au-dessus de sa tête…
17 décembre 2025 en salle | 2h 40min | Drame, Policier
De Kleber Mendonça Filho
Par Kleber Mendonça Filho
Avec Wagner Moura, Gabriel Leone, Maria Fernanda Cândido
Titre original O Agente Secreto .
1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr
English :
Brazil, 1977. Marcelo, a man in his forties fleeing a troubled past, arrives in the city of Recife, where Carnival is in full swing.
