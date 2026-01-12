Cinéma L’Agent secret en VO Saint-Affrique

Cinéma L’Agent secret en VO

Dimanche 2026-01-21

2026-01-25

2026-01-21 2026-01-24 2026-01-25

Brésil, 1977. Marcelo, un homme d’une quarantaine d’années fuyant un passé trouble, arrive dans la ville de Recife où le carnaval bat son plein.

Il vient retrouver son jeune fils et espère y construire une nouvelle vie. C’est sans compter sur les menaces de mort qui rôdent et planent au-dessus de sa tête…

17 décembre 2025 en salle | 2h 40min | Drame, Policier

De Kleber Mendonça Filho

Par Kleber Mendonça Filho

Avec Wagner Moura, Gabriel Leone, Maria Fernanda Cândido

Titre original O Agente Secreto .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr

