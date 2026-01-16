CINÉMA L’ÂME IDÉALE

Avenue de la Pinède Balaruc-les-Bains Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Comédie, Fantastique, Romance de Alice Vial avec Jonathan Cohen, Magalie Lépine Blondeau, Florence Janas

1h 38min | Comédie, Fantastique, Romance de Alice Vial avec Jonathan Cohen, Magalie Lépine Blondeau, Florence JanasTout publicElsa, 40 ans, célibataire, a renoncé aux histoires d’amour. Un don un peu spécial la garde à distance des autres elle peut voir et parler aux morts. Pourtant un soir elle rencontre Oscar, un homme drôle et charmant, qui lui fait espérer à nouveau que tout est possible. Mais au moment où elle commence enfin à tomber amoureuse, Elsa réalise que leur histoire n’est pas aussi réelle que ce qu’elle pensait… .

Avenue de la Pinède Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 18 42 34

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Comedy, Fantasy, Romance by Alice Vial with Jonathan Cohen, Magalie Lépine Blondeau, Florence Janas

L’événement CINÉMA L’ÂME IDÉALE Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-01-14 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE