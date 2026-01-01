Cinéma L’Ame idéale Salle des fêtes Mouchard

Cinéma L’Ame idéale

Salle des fêtes 3 Rue Léopold Alixant Mouchard Jura

Début : 2026-01-27 20:30:00

Cinéma L’âme idéale

Mardi 27 janvier à 20h30 à la salle des fêtes de Mouchard

De Alice Vial

Avec Jonathan Cohen, Magalie Lépine Blondeau, Florence Janas

Comédie fantastique- France 1h38

Elsa, 40 ans, célibataire, a renoncé aux histoires d’amour. Un don un peu spécial la garde à distance des autres elle peut voir et parler aux morts. Pourtant un soir elle rencontre Oscar, un homme drôle et charmant, qui lui fait espérer à nouveau que tout est possible. Mais au moment où elle commence enfin à tomber amoureuse, Elsa réalise que leur histoire n’est pas aussi réelle que ce qu’elle pensait… .

Salle des fêtes 3 Rue Léopold Alixant Mouchard 39330 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 74 74 contact@valdamour.com

