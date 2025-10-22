Cinéma sous les flocons par Folimage Le Val’Rhonne Moncé-en-Belin
Cinéma sous les flocons par Folimage Le Val’Rhonne Moncé-en-Belin dimanche 21 décembre 2025.
Cinéma sous les flocons par Folimage
Le Val’Rhonne Allée de l’Europe Moncé-en-Belin Sarthe
Tarif : – – 5 EUR
Début : 2025-12-21 17:00:00
2025-12-21
Cinéma Tout public dès 4 ans durée 36 min Tarif 5 € bar et pop corn en vente sur place
Un programme de 6 films sur la thématique de l’hiver. Entre quelques flocons et autres glissades plus ou moins maitrisées, il sera fort probable de rencontrer le Père Noël…
Au programme
• Flocon de neige de Natalia Chernysheva (durée 5 min 46 sec)
• La Luge de Olesya Shchukina (durée 4 min 19 sec)
• Le Sceptre du Père Noël de Alexey Alekseev (durée 3 min 30 sec)
• La Luge et le dragon de Eugenia Zhirkova (durée 2 min 37 sec)
• Ana Filoute, bienvenue Père Noël de Wassim Boutaleb (durée 52 épisodes de 5 minutes)
• Au pays de l’aurore boréale de Caroline Attia (durée 15 min) .
Le Val’Rhonne Allée de l’Europe Moncé-en-Belin 72230 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 42 29 48 cscvalrhonne@gmail.com
English :
Cinema All ages 4 and up running time: 36 min Price: 5? bar and popcorn available on site
German :
Kino Für alle Altersgruppen ab 4 Jahren Dauer: 36 Min. Tarif: 5 ? Bar und Popcorn vor Ort erhältlich
Italiano :
Cinema Adatto a tutte le età dai 4 anni in su durata: 36 min Prezzo: 5? bar e popcorn disponibili in loco
Espanol :
Cine Apto para todos los públicos a partir de 4 años Duración: 36 min Precio: 5? Bar y palomitas disponibles en el recinto
