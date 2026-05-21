Cinéma L’arnaqueuse Salle des fêtes Mouchard
Cinéma L’arnaqueuse Salle des fêtes Mouchard jeudi 4 juin 2026.
Mouchard
Cinéma L’arnaqueuse
Salle des fêtes 3 Rue Léopold Alixant Mouchard Jura
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 20:30:00
fin : 2026-06-04
Date(s) :
2026-06-04
Cinéma L’arnaqueuse
Jeudi 4 juin à 20h30 à la salle des fêtes de Mouchard
De Wilfried Méance
Avec Fadily Camara, Josiane Balasko, Jean-Pascal Zadi
Comédie France 1h22
Fanny, 30 ans, enceinte, n’en peut plus de vivre chez son père avec Virgil, son compagnon, champion de la procrastination. Alors quand elle tombe sur une offre en or un appartement parquet, moulures, cheminées en viager dans Paris, elle fonce tête baissée. Mais Masséna, la vendeuse, est tout sauf mourante… Bien décidée à récupérer les clés de sa nouvelle vie, Fanny s’engage dans une guerre sans pitié contre l’arnaqueuse professionnelle. .
Salle des fêtes 3 Rue Léopold Alixant Mouchard 39330 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 74 74 animation@valdamour.com
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English : Cinéma L’arnaqueuse
L’événement Cinéma L’arnaqueuse Mouchard a été mis à jour le 2026-05-21 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR