Cinéma L’arnaqueuse Salle des fêtes Mouchard

Mouchard

Cinéma L’arnaqueuse

Salle des fêtes 3 Rue Léopold Alixant Mouchard Jura

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 20:30:00

fin : 2026-06-04

Date(s) :

2026-06-04

Cinéma L’arnaqueuse

Jeudi 4 juin à 20h30 à la salle des fêtes de Mouchard

De Wilfried Méance

Avec Fadily Camara, Josiane Balasko, Jean-Pascal Zadi

Comédie France 1h22

Fanny, 30 ans, enceinte, n’en peut plus de vivre chez son père avec Virgil, son compagnon, champion de la procrastination. Alors quand elle tombe sur une offre en or un appartement parquet, moulures, cheminées en viager dans Paris, elle fonce tête baissée. Mais Masséna, la vendeuse, est tout sauf mourante… Bien décidée à récupérer les clés de sa nouvelle vie, Fanny s’engage dans une guerre sans pitié contre l’arnaqueuse professionnelle. .

Salle des fêtes 3 Rue Léopold Alixant Mouchard 39330 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 74 74 animation@valdamour.com

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English : Cinéma L’arnaqueuse

L’événement Cinéma L’arnaqueuse Mouchard a été mis à jour le 2026-05-21 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR