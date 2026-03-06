Cinéma Laruns Alter Ego Eaux-Bonnes

Cinéma Laruns Alter Ego

Cinéma Louis Jouvet Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-03-12

fin : 2026-03-12

2026-03-12

1h44 | Comédie

De Nicolas Charlet, Bruno Lavaine | Par Nicolas Charlet, Bruno Lavaine

Avec Laurent Lafitte, Blanche Gardin, Olga Kurylenko

Alex a un problème son nouveau voisin est son sosie parfait. Avec des cheveux. Un double en mieux, qui va totalement bouleverser son existence. .

Cinéma Louis Jouvet Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine anim@eauxbonnes.fr

English : Cinéma Laruns Alter Ego

