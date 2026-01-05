Cinéma Laruns Anaconda Rue de la Gare Laruns
Cinéma Laruns Anaconda Rue de la Gare Laruns vendredi 23 janvier 2026.
Cinéma Laruns Anaconda
Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23
fin : 2026-01-23
Date(s) :
2026-01-23
1h 40min | Aventure, Comédie
De Tom Gormican | Par Kevin Etten, Tom Gormican
Avec Paul Rudd, Jack Black, Steve Zahn
CE FILM N’EST PAS UN REBOOT mais une comédie originale inspirée de la franchise culte ANACONDA.
Doug et Griff sont amis d’enfance et partagent depuis toujours un rêve un peu fou réaliser leur propre remake de leur film préféré, le cultissime ANACONDA. En pleine crise de la quarantaine, ils décident enfin de se lancer, et se retrouvent à tourner en plein cœur de l’Amazonie. Mais le rêve vire rapidement au cauchemar lorsqu’un véritable anaconda géant fait son apparition et transforme leur plateau déjà chaotique en un véritable piège mortel. Le film qu’ils meurent d’envie de faire ? Va être vraiment mortel… .
Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cinéma Laruns Anaconda
L’événement Cinéma Laruns Anaconda Laruns a été mis à jour le 2026-01-02 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées