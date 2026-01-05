Cinéma Laruns Anaconda Rue de la Gare Laruns

Cinéma Laruns Anaconda

Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

1h 40min | Aventure, Comédie

De Tom Gormican | Par Kevin Etten, Tom Gormican

Avec Paul Rudd, Jack Black, Steve Zahn

CE FILM N’EST PAS UN REBOOT mais une comédie originale inspirée de la franchise culte ANACONDA.

Doug et Griff sont amis d’enfance et partagent depuis toujours un rêve un peu fou réaliser leur propre remake de leur film préféré, le cultissime ANACONDA. En pleine crise de la quarantaine, ils décident enfin de se lancer, et se retrouvent à tourner en plein cœur de l’Amazonie. Mais le rêve vire rapidement au cauchemar lorsqu’un véritable anaconda géant fait son apparition et transforme leur plateau déjà chaotique en un véritable piège mortel. Le film qu’ils meurent d’envie de faire ? Va être vraiment mortel… .

Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cinéma Laruns Anaconda

L’événement Cinéma Laruns Anaconda Laruns a été mis à jour le 2026-01-02 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées