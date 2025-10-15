Cinéma Laruns ANGELO DANS LA FÔRET MYSTÉRIEUSE Rue de la Gare Laruns

Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns Pyrénées-Atlantiques

23 octobre 2024 en salle | 1h 21min | Animation, Aventure, Famille, Fantastique

De Vincent Paronnaud, Alexis Ducord | Par Vincent Paronnaud

Avec Yolande Moreau, Philippe Katerine, José Garcia

Angelo, 10 ans, se rêve aventurier et explorateur. Jusqu’au jour où, partant en voiture avec sa famille pour se rendre au chevet de sa Mémé adorée bien malade, il est brusquement mis au défi de prouver son courage oublié par erreur sur une aire d’autoroute, Angelo décide de couper à travers la forêt pour rejoindre la maison de Mémé. Il s’enfonce alors dans un territoire mystérieux peuplé d’êtres étranges que menace un ennemi pire encore que l’ogre de la région…

D’après la bande dessinée DANS LA FORÊT SOMBRE ET MYSTÉRIEUSE de Winshluss. .

Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com

