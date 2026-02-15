Cinéma Laruns Aucun autre choix VO Laruns

Cinéma Laruns Aucun autre choix VO

Avenue de la Gare Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-03

fin : 2026-03-03

Date(s) :

2026-03-03

2h 19min | Comédie, Drame, Thriller

De Park Chan-Wook | Par Park Chan-Wook, Kyoung-mi Lee

Avec Lee Byung-Hun, Ye-jin Son, Park Hee-Soon

Interdit 12 ans

VO

Cadre dans une usine de papier You Man-su est un homme heureux, il aime sa femme, ses enfants, ses chiens, sa maison. Lorsqu’il est licencié, sa vie bascule, il ne supporte pas l’idée de perdre son statut social et la vie qui va avec. Pour retrouver son bonheur perdu, il n’a aucun autre choix que d’éliminer tous ses concurrents… .

Avenue de la Gare Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com

