Cinéma Laruns Aucun autre choix VO Laruns

Cinéma Laruns Aucun autre choix VO
Avenue de la Gare Laruns Pyrénées-Atlantiques
2026-03-03
2h 19min | Comédie, Drame, Thriller
De Park Chan-Wook | Par Park Chan-Wook, Kyoung-mi Lee
Avec Lee Byung-Hun, Ye-jin Son, Park Hee-Soon
Interdit 12 ans
VO
Cadre dans une usine de papier You Man-su est un homme heureux, il aime sa femme, ses enfants, ses chiens, sa maison. Lorsqu’il est licencié, sa vie bascule, il ne supporte pas l’idée de perdre son statut social et la vie qui va avec. Pour retrouver son bonheur perdu, il n’a aucun autre choix que d’éliminer tous ses concurrents… .
Avenue de la Gare Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com
