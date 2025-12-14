Cinéma Laruns Avatar 3 Rue de la Gare Laruns
Cinéma Laruns Avatar 3 Rue de la Gare Laruns mercredi 31 décembre 2025.
Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31
2025-12-31
3h 17min | Action, Aventure, Fantastique, Science Fiction
De James Cameron | Par James Cameron, Rick Jaffa
Avec Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver
Le troisième volet de la saga Avatar . .
Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com
