Cinéma Laruns Bob l’éponde un pour tous, tous pirates ! Rue de la Gare Laruns

Cinéma Laruns Bob l’éponde un pour tous, tous pirates !

Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-01-21

fin : 2026-01-21

Date(s) :

2026-01-21

1h 11min | Animation, Aventure, Fantastique

1h 28min | Animation, Aventure, Comédie, Famille

De Derek Drymon | Par Pam Brady, Matt Lieberman

Avec Sébastien Desjours, Tom Kenny, Boris Rehlinger

Bob l’éponge et ses amis de Bikini Bottom larguent les amarres pour leur plus grande aventure sur grand écran BOB L’ÉPONGE LE FILM UN POUR TOUS, TOUS PIRATES ! Bien décidé à prouver à M. Krabs qu’il est désormais un grand garçon, Bob se lance sur les traces du légendaire Hollandais Volant, un redoutable pirate fantôme. Cap sur une épopée déjantée, entre fous rires, frissons et péripéties sous-marines, jusque dans les abysses les plus mystérieux de l’océan — là où aucune éponge n’a jamais osé plonger ! .

Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com

