Cinéma Laruns Bob l’éponde un pour tous, tous pirates ! Rue de la Gare Laruns
Cinéma Laruns Bob l’éponde un pour tous, tous pirates ! Rue de la Gare Laruns mercredi 21 janvier 2026.
Cinéma Laruns Bob l’éponde un pour tous, tous pirates !
Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-21
fin : 2026-01-21
Date(s) :
2026-01-21
1h 11min | Animation, Aventure, Fantastique
1h 28min | Animation, Aventure, Comédie, Famille
De Derek Drymon | Par Pam Brady, Matt Lieberman
Avec Sébastien Desjours, Tom Kenny, Boris Rehlinger
Bob l’éponge et ses amis de Bikini Bottom larguent les amarres pour leur plus grande aventure sur grand écran BOB L’ÉPONGE LE FILM UN POUR TOUS, TOUS PIRATES ! Bien décidé à prouver à M. Krabs qu’il est désormais un grand garçon, Bob se lance sur les traces du légendaire Hollandais Volant, un redoutable pirate fantôme. Cap sur une épopée déjantée, entre fous rires, frissons et péripéties sous-marines, jusque dans les abysses les plus mystérieux de l’océan — là où aucune éponge n’a jamais osé plonger ! .
Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cinéma Laruns Bob l’éponde un pour tous, tous pirates !
L’événement Cinéma Laruns Bob l’éponde un pour tous, tous pirates ! Laruns a été mis à jour le 2026-01-02 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées