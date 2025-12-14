Cinéma Laruns Chasse gardée 2 Rue de la Gare Laruns

Cinéma Laruns Chasse gardée 2

Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-29

fin : 2025-12-29

Date(s) :

2025-12-29

1h 40min | Comédie

De Antonin Fourlon, Frédéric Forestier | Par Antonin Fourlon

Avec Didier Bourdon, Camille Lou, Hakim Jemili

Deux ans se sont écoulés à Saint Hubert. La vie y est paisible, peut-être trop pour Adélaïde et Simon qui souffrent du manque d’amis de leur âge. C’est sans compter sur l’arrivée de Stanislas, le fils de Bernard (l’ancien président des chasseurs du village), qui revient vivre à la campagne avec sa femme et ses deux enfants. Ils sont beaux, jeunes, et sympas. Leur seul défaut ils pratiquent la chasse à courre ! La paix du village va être mise à mal nouveaux voisins, nouveaux problèmes… .

Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com

English :

L’événement Cinéma Laruns Chasse gardée 2 Laruns a été mis à jour le 2025-12-12 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées